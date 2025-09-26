Ромен Грожан кара болид от Формула 1 за първи път след катастрофата, която сложи край на кариерата му

Развълнуваният Ромен Грожан се просълзи, след като кара болид от Формула 1 за първи път, откакто катастрофа през 2020 година сложи край на кариерата му в шампионата. 39-годишният френски пилот се събра отново с отбора на Хаас на италианската писта "Муджело" и получи възможност за сбогуване, която пропусна преди време след инцидента в Бахрейн, пише агенция "Ройтерс".

"Разплакаха ме накрая на деня", не скри Грожан.

"За последната ми обиколка всички от Ферари, Ред Бул, Пирели и разбира се, отборът на Хаас бяха тук, ръкопляскаха и ме аплодираха бурно. Това е нещо, което очаквах в Абу Даби през 2020 година, но мисля, че днес беше дори по-добре", коментира още той.

Ромен Грожан пропусна финалните две състезания от последния си сезон във Формула 1 след огнената катастрофа в първата обиколка на пистата "Сахир". Пилотът получи изгаряния по ръцете си, докато се измъкваше от обхванатата от пламъци кола - измъкване, което влезе в историята на Формула 1.

Членове на оригиналния му екип, включително настоящият ръководител на отбора Аяо Комацу, който преди това беше състезателен инженер, присъстваха на "Муджело", докато Грожан караше кола от 2023 година в сесия, в която участваха и други тимове, тестващи гуми Пирели.

"Беше дъждовен ден, щастлив ден. Фантастично. В началото се чувствах малко ръждясал, но след това всичко се върна, дори успях да направя старт от място. И познайте какво? Последният ми старт от място беше в Бахрейн през 2020 година, така че този път се получи много по-добре", добави Грожан.