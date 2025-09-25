Ромен Грожан ще кара болид от Формула 1 пет години след тежката катастрофа в Бахрейн

Близо пет години след като времето му във Формула 1 приключи с тежка катастрофа в Бахрейн, Ромен Грожан се завръща зад волана на болид от Формула 1, съобщава АП.

Той ще се събере отново с бивши колеги от отбора на "Хаас", докато тества болид от 2023 година в петък на пистата "Муджело" в Италия.

Грожан ще носи специална каска, украсена с рисунки на трите му деца, която е възнамерявал да използва в последното си състезание за сезон 2020 в Абу Даби.

Той така и не успя да го използва заради катастрофа на Гран При на Бахрейн, която е една от най-тежките в историята на Формула 1.

Болидът на Грожан се счупи на две и се заклещи в предпазните бариери, а горивото се запали. Той се нуждаеше от лечение заради изгаряния, пропусна последните две състезания от сезона, а след това остана без място във Формула 1 за 2021 година.

"Наистина не мога да повярвам, че са минали почти пет години, но да се върна и да направя това със стария си отбор е наистина нещо специално", каза Грожан.

След като напусна Формула 1, той се е състезавал предимно в САЩ в Индикар и в серии за спортни автомобили, като е карал три пъти в Индианаполис 500 и веднъж в "24-те часа на Льо Ман".

В петъчното събитие бившият пилот на Индикар и водещ на Формула 1 Джеймс Хинчклиф ще тества болид на "Хаас" от 2023 година.