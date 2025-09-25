Арда (Кърджали) ще посрещне Ботев (Враца) отново на стадиона в Стара Загора заради продължаващ ремонт

Участникът в турнира Лига на Конференциите Арда (Кърджали) ще изиграе още един домакински мач в Стара Загора, а не на своя стадион “Арена Арда“, стана ясно от решение на Спортно-техническата комисия на БФС.

Така кърджалийци ще приемат и отбора на Ботев (Враца) на стадион "Берое" в 10-ия кръг. До момента двата мача на небесносините в Стара Загора завършиха с по един отбелязан гол – победа с 1:0 над ЦСКА и поражение с 0:1 от Черно море (Варна).

"Поради продължаващ ремонт на тревното покритие на стадион "Арена Арда“ в гр. Кърджали, срещата от X-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/ между отборите на ПФК Арда (Кж) и ПФК Ботев (Враца), насрочена за 28.09.2025 г от 17.30 часа , ще се играе по програма на стадион „Берое“ Стара Загора, вместо на стадион „Арена Арда“ Кърджали.