Николай Киров вече не е треньор на Ботев (Пловдив)

Николай Киров вече не е старши треньор на Ботев (Пловдив), съобщиха от футболния клуб в официално изявление след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948 в среща от десетия кръг на Първа лига. Временно "канарчетата" ще бъдат водени от Иван Цветанов, който в момента работи начело на школата на "жълто-черните".

"Привърженици на най-стария футболен клуб,



Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!



Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.



Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.



Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.



До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.



Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!



Ботев е вечен!

Той не умира!", гласи официалното изявление от футболния клуб.

Киров се завърна начело на Ботев през това лято, но след десет изиграни мача "канарчетата" имат едва 7 точки в актива си и заемат 14-ото място в класирането, като все още нямат успех като домакини от началото на сезона.