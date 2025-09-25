ЦСКА 1948 временно се изкачи на върха в класирането на Първа лига след успех над Ботев в Пловдив

Първенство на България по футбол, първа среща от десетия кръг на футболната Първа лига: Ботев (Пловдив) – ЦСКА 1948 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Ено Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69 стадион: „Христо Ботев“, Пловдив главен съдия: Венцислав Митрев, гр. София жълти картони: Николай Минков (Ботев Пловдив); Мамаду Диало,

Фредерик Масиел, Димитър Шейтанов, Борислав Цонев (ЦСКА 1948) Състав на Ботев (Пловдив): Даниел Наумов, Николай Минков, Никола Солдо, Енок Куатенг,

Андрей Йорданов, Емануел Оджо (70 – Димитър Митков), Емил Мартинов (83 – Джон Емануел), Тодор Неделев,

Таилсон (58 – Никола Илиев), Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте (83 – Самуил Цонов) Състав на ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Драган Гривич (46 – Диего Медина), Адама Траоре, Лаша Двали,

Хуан Мигел Гаярдо, Петър Витанов, Браян Собреро (80 – Борислав Цонев), Марто Бойчев (56 – Йоан Манян),

Фредерик Масиел, Елиас Франко (56 – Георги Русев), Мамаду Диало (91 - Атанас Илиев)

Отборът на ЦСКА 1948 се изкачи временно на върха в класирането на футболната Първа лига, след като се наложи с 2:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в първа среща от десетия кръг на шампионата. "Червените" стигнаха до успеха с попадения на Фредерик Масиел и Мамаду Диало, а между тях Енок Куатенг се разписа за "канарчетата“.

Така играчите на Иван Стоянов събраха актив от 22 точки на първата позиция в подреждането, като изпревариха Левски и Лудогорец преди мачовете на двата тима от десетия кръг. Ботев пък регистрира четвърта поредна домакинска загуба и остава на 14-ото място със 7 точки, но все още са без успех пред своята публика от началото на сезона.

Двубоят започна с точен удар на Тодор Неделев във втората минута, попаднал право в ръцете на Димитър Шейтанов. Малко след това и Армстронг Око-Флекс пробва да затрудни стражът на гостите с изстрел от границата на наказателното поле, но след рикошет топката излезе в корнер.

В единадесетата минута можеше да се стигне до гол за ЦСКА 1948 след неразбирателство между Даниел Наумов и Енок Куатенг. Двамата се сблъскаха при центриране отдясно и топката падна на крака на Мамаду Диало, който от няколко метра обаче шутира в тялото на падналия страж на „канарчетата“.

В 22-рата минута Наумов бе сигурен и при изненадващ удар на Фредерик Масиел след влизане от левия фланг. Малко по-късно Марто Бойчев не бе точен от подобна позиция. Шест минути по-късно грешка на Никола Солдо пред собственото наказателно поле даде възможност на Мамаду Диало да стреля, но изпълнението му бе слабо и нямаше как да затрудни вратаря на „жълто-черните“.

Играчите на Николай Киров отговориха в 32-рата минута с добре разгърната атака отляво, където Андрей Йорданов получи и центрира към Таилсон, чийто шут бе отразен с вещина от Шейтанов.

В 41-вата ЦСКА 1948 поведе в резултата. След центриране на Драган Видич отдясно Мамаду Диало не уцели топката при опит за задна ножица, но след това тя падна точно на крака на връхлитащия от втора позиция Фредерик Масиел, който от близка дистанция реализира за 0:1

В добавеното време на първата част „канарчетата“ можеха да изравнят, но удар с глава на Таилсон премина на сантиметри покрай лявата греда и така почивката дойде при гол аванс за гостите.

Две минути след старта на втората част футболистите на Иван Стоянов отново имаха късмет. Солдо не успя да уцели вратата на метър пред голлинията след остро центриране на Тодор Неделев от фал.

В 59-ата минута Николай Минков шутира от около 20 метра, но Шейтанов показа отличен рефлекс и съумя да избие с една ръка в корнер. Минута след това обаче десният краен бранител на Ботев влезе в ролята на асистент за гол на Енок Куатенг. Андрей Йорданов центрира отляво към втора греда, където Минков засече и прехвърли стража на гостите, а пред голлинията Куатенг добави с глава в опразнената врата за 1:1.

Плодвдивчани опитаха да отговорят и в 66-ата минута Неделев пробва да изненада стража на ЦСКА 1948 с шут от над метра, който обаче бе париран. Три минути след това възпитаниците на Иван Стоянов отново излязоха напред в резултата. Влезлият като резерва Георги Русев се откъсна отляво, стигна почти до аутлинията и даде успореден пас към Мамаду Диало, за когото не бе проблем да засече в мрежата от близка дистанция – 1:2.

В 80-ата минута Русев можеше да покачи на 3:1, но след като финтира Солдо на границата на наказателното поле, не успя да насочи точно завършващия си изстрел.

До края домакините потърсиха изравняването, но Шейтанов спаси шут на Минков от далечно разстояние, а Никола Илиев също не намери целта от дистанция и така ЦСКА 1948 се поздрави с успеха.