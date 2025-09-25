Александър Димитров: "Искам в националния отбор да има отборна игра, себераздаване, саможертва и приятелство"

Новият селекционер на националния отбор на България по футбол Александър Димитров заяви, че иска воденият от него състав да показва "отборна игра, себераздаване, саможертва и приятелство".

Той беше утвърден на поста вчера на заседание на Изпълкома на БФС на мястото на Илиан Илиев, който беше освободен преди две седмици след пораженията с по 0:3 от Испания и от Грузия на старта на световните квалификации.



За първи път представянето за нов старши треньор от БФС използваха мултимедийна презентация на мачове, които Димитров е водил на младежкия национален тим, както и изказвания след тях.

Димитров е 18-ият старши треньор на представителната футболна селекция на страната през новия век.

"Много приятели ме питаха дали сега е точният момент да поема отбора, но аз смятам, че това е така. Знаем каква е групата, но вярваме в тези момчета, защото ги познавам. Всички са минали през мен като юноши и младежи. Искам да има добра атмосфера в съблекалнята. Да има отборна игра, себераздаване, саможертва и приятелство, както беше при младежите до 21 години", заяви Димитров, който работи като треньор в различни национални селекции от 2009 година.



"Обръщам внимание на всички критики по мой адрес, особено на градивните. Моят имидж не е важен. Единственото, което ме интересува, е играчите да знаят, че националният отбор е над всичко, над его, не може националният отбор да се използва за лични цели и облаги", добави специалистът.

Той разкри, че вече е провел среща с досегашния наставник на "трикольорите" Илиан Илиев.

"Говорихме за взаимоотношенията в съблекалнята, за тактика, какво ни е липсвало и какво трябва да надградим. Оценявам, че той пое отбора в един много тежък момент и постави една добра основа", каза Димитров.

Той ще дебютира на кормилото на "лъвовете" на 11 октомври в домакинството на Турция в София, а три дни по-късно във Валядолид е гостуването на европейския първенец Испания в четвъртия кръг от световните квалификации.

Димитров ще обяви утре списъка с футболисти, играещи в чуждестранни клубове, на които ще разчита за двата предстоящи двубоя. Сред тях след дълго отсъствие се завръща брантелят Петко Христов от италианския Специя.

"Ще има няколко изненади, но нищо кой знае колко сензационно. Петко Христов ще бъде сред повиканите", каза Димитров.

* Очаквайте подробности!