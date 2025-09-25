Бетис завърши наравно с Нотингам Форест в Лига Европа, Лудогорец се наложи срещу Малмьо

site.btaБетис завърши наравно с Нотингам Форест в Лига Европа, Лудогорец се наложи срещу Малмьо
Мачове от първия кръг в основната фаза на турнира по футбол Лига Европа: Мидтиланд (Дания) - Щурм Грац (Австрия) 2:0 ПАОК Солун (Гърция) - Макаби Тел Авив (Израел) 0:0 Бетис (Испания) - Нотингам Форест (Англия) 2:2 Брага (Португалия) - Фейенорд (Нидерландия) 1:0 Цървена звезда (Сърбия) - Селтик (Шотландия) 1:1 Динамо Загреб (Хърватия)- Фенербахче (Турция) 3:1 Фрайбург (Германия) - Базел (Швейцария) 2:1 Малмьо (Швеция) - Лудогорец (България) 1:2 Ница (Франция) - Рома (Италия) 1:2 четвъртък: Гоу Ахед Ийгълс (Нидерландия) - ФКСБ (Румъния) Лил (Франция) - Бран (Норвегия) Астън Вила (Англия) - Болоня (Италия) Ференцварош (Унгалия) - Виктория Пилзен (Чехия) Рейнджърс (Шотландия) - Генк (Белгия) Залцбург (Австрия) - Порто (Португалия) Щутгарт (Германия) - Селта Виго (Испания) Утрехт (Нидерландия) - Олимпик Лион (Франция) Йънг Бойс (Швейцария) - Панатинайкос (Гърция)
/ГК/
