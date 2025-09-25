Подробно търсене

Бетис завърши наравно с Нотингам Форест в Лига Европа, Лудогорец се наложи срещу Малмьо

Асен Даскалов
AP Photo/Jose Breton
София,  
25.09.2025 00:32
 (БТА) 
Мачове от първия кръг в основната фаза на турнира по футбол Лига Европа:

Мидтиланд (Дания) - Щурм Грац (Австрия)         2:0
ПАОК Солун (Гърция) - Макаби Тел Авив (Израел)  0:0
Бетис (Испания) - Нотингам Форест (Англия)      2:2
Брага (Португалия) - Фейенорд (Нидерландия)     1:0
Цървена звезда (Сърбия) - Селтик (Шотландия)    1:1
Динамо Загреб (Хърватия)- Фенербахче (Турция)   3:1
Фрайбург (Германия) - Базел (Швейцария)         2:1
Малмьо (Швеция) - Лудогорец (България)          1:2
Ница (Франция) - Рома (Италия)                  1:2

четвъртък:
Гоу Ахед Ийгълс (Нидерландия) - ФКСБ (Румъния)
Лил (Франция) - Бран (Норвегия)
Астън Вила (Англия) - Болоня (Италия) 
Ференцварош (Унгалия) - Виктория Пилзен (Чехия)
Рейнджърс (Шотландия) - Генк (Белгия)
Залцбург (Австрия) - Порто (Португалия)
Щутгарт (Германия) - Селта Виго (Испания) 
Утрехт (Нидерландия) - Олимпик Лион (Франция)
Йънг Бойс (Швейцария) - Панатинайкос (Гърция)

/ГК/

