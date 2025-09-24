Мениджърът Унай Емери се надява, че Лига Европа може да вдъхнови водения от него Астън Вила

site.btaМениджърът Унай Емери се надява, че Лига Европа може да вдъхнови водения от него Астън Вила
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери се надява, че една голяма европейска вечер може да вдъхне увереност в английския отбор след колебливото начало на сезона. Отборът от Бирмингам все още няма победа във Висшата лига.
В четвъртък "лъвовете" ще играят у дома срещу Болоня в Лига Европа, а Емери е печелил турнира четири пъти в досегашната си кариера.
"Участието в Европа е фантастично. Наистина обичам тези мачове и съм изключително благодарен,че Астън Вила ми дава възможността да играя на най-високо ниво", заяви испанецът, който е триумфирал в турнира три пъти със Севиля и веднъж с Виляреал.
През миналата кампания Астън Вила игра в Шампионската лига за първи път от сезон 1982-83.
"Казах на футболистите, че за мен Европа е мечта. Да я споделя с феновете - преди две години в Лигата на конференциите атмосферата на "Вила Парк" винаги беше невероятна. Миналата година в Шампионската лига беше същото. Феновете също ще бъдат развълнувани от този турнир, както и аз", каза още испанският специалист.
/ГК/
