Уест Хям и Астън Вила са заинтересовани да върнат Лофтъс-Чийк в Англия

Уест Хям и Астън Вила са заинтересовани да привлекат халфа на Милан Рубен Лофтъс-Чийк, съобщава CaughtOffside.

29-годишният англичанин може да не е част от дългосрочните планове на треньора на Милан Масимилиано Алегри. Следващите няколко месеца ще бъдат ключови. Ако не получи достатъчно игрово време, завръщането му в Англия ще става все по-вероятно.

Лофтъс-Чийк е с Милан от 2023 г., а договорът му е до 30 юни 2027 г.

През сезон 2025/26 англичанинът отбеляза един гол в шест мача във всички състезания.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 10 милиона евро.