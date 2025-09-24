Димитър Митов единствен на ниво при нова загуба на Абърдийн, "Доновете" с най-лош старт в Лигата от 26 години насам

Българският вратар Димитър Митов не беше достатъчен в усилията си, за да помогне на Абърдийн да запише най-после някакъв положителен резултат от началото на шотландското първенство и тимът падна с 0:2 при визитата си на Дънди Юнайтед.

Така след пет мача "червените" имат само една-единствена точка, заемат последното 12 място, не са успели да вкарат гол, а също така регистрираха и най-слабия си старт от 26 години насам. Срещата на стадион "Танадайс" в Дънди беше от третия кръг, но отложена и пренасрочена за втората половина на септември заради мача на Абърдийн в европейските клубни турнири срещу румънския ФКСБ.

Домакините стигнаха до победата с голове на Иван Долчек в 45-ата минута и на Берт-Йохан Еселинк пет минути след началото на втората част.

Гостите от Абърдийн имаха доста пасивна защита, а в средата на терена трудно правеха преход, като и положенията им ни бяха нито много, нито пък опасни.

За българския вратар Димитър Митов в анализа си за мача вестник "Абърдийн Прес енд Джърнъл" отбелязва: "Блестящите спасявания на вратаря бяха напразни".

Той се справи с удари на Данте Полвара, Миланович и Вичко Шешел, но в края на първата част се предаде пред изстрела на Долчек. Пет минути след началото на второто полувреме Еселинк се разписа след изпълнение на ъглов удар, а прегледът със системата за видеопомощ (ВАР) се оказа в подкрепа на гола.

Само след още 180 секунди българинът пак беше в центъра на вниманието. Митов отново се блесна, за да направи спасяването на вечерта след жестокия удар на Панутче Камара в 53-ата минута, преди Кристиан Керестеш да уцели страничната мрежа.

Домакините от Дънди Юнайтед, водени от бившия треньор на Абърдийт Джим Гудуин, вече са на 3-о място с 8 точки, на 5 от лидерите Селтик и Хартс.