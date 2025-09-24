Милан отстрани Лече с три безответни гола и продължава към осминафиналите за Купата на Италия

Милан постигна лека победа с 3:0 над Лече във втория кръг на Купата на Италия благодарение на головете на Сантяго Хименес, Кристофър Нкунку и Кристиан Пулишич в мач, улеснен за „росонерите“ благодарение на червения картон на Джамил Зиберт от гостите още в в 18-ата минута.

Така отборът от Милано продължава към следващата фаза и се присъединява към Каляри и Удинезе, които си гарантираха класирането по-рано вчера.

Домакините бяха без старши треньора си Масилимиано Алегри, който изтърпя втория от двата си мача наказание за Купата на Италия. Кони Де Винтер и Кристофър Нкунку дебютираха за домакините, а лятното попълнение Самуеле Ричи беше вкаран в спартовия състав вместо Лука Модрич. В Лече явно бяха наясно с приоритетите за тази година и направиха 10 промени в стартовия си обичаен състав, а атаката беше водена от изпратения от Милан под наем нападател Франческо Камарда.

Още от първата минута Милан заигра настойчиво и агресивно и до 10-ата имаше три чисти положения за гол. В 20-ата резултатът вече беше открит. Адриен Рабио намери Давиде Бартесаги на левия фланг, а бекът на „росонерите“ направи отлично ниско центриране за Хименес, който пък реализира първи гол за сезона във всяко състезание. До края на първото полувреме фаворитите от Милано удариха две греди.

А второто попадение беше дело на на Нкунку в 6-ата минута на втората част, а минута по-рано Рубен Лофтъс-Чийк удари в гредата за трети път през срещата. В 64-ата минута Кристиан Пулишич вкара за 3:0, след като завърши с прецизен удар при центриране на Юсуф Фофана от дясно.

На осминафинала Милан ще гостува на Лацио, като срещите от този етап на турнира ще се играят в периода 2-18 декември.