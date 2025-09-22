Тийнейджърът на ПСЖ Мбайе се яви на изпит в гимназията, преди да се присъедини към съотборниците си за дербито от Лига 1 срещу Олимпик Марсилия

Тийнейджърът Ибрахим Мбайе трябваше да остане в Париж за известно време, докато съотборниците му от Пари Сен Жермен отлетяха за Марсилия за дербито от Лига 1, което ще се играе тази вечер.

17-годишният нападател се яви днес на изпит за завършване на средно образование. От ПСЖ обявиха, че Мбайе е пътувал отделно, за да се присъедини към 18-те си съотборници за мача с начален час 21:00 часа (бг време) на "Стад Велодром“.

Мбайе дебютира в Лига 1 на 16 години, 6 месеца и 23 дни срещу Льо Авър миналия сезон, което го прави най-младият играч на ПСЖ, който започва мач от лигата. Той подписа първия си договор през февруари и е отбелязал един гол за клуба.

Мачът срещу Марсилия трябваше да се играе в неделя, но френската футболна лига го отложи с 24 часа поради лоша метеорологична прогноза.

Защитаващият титлата шампион ПСЖ спечели четирите си мача от първенството досега.