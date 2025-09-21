Дербито между Олимпик Марсилия и Пари Сен Жермен беше отложено за понеделник заради очаквани проливни дъждове и бури в региона

Неделният мач от Лига 1 между Олимпик Марсилия и шампиона Пари Сен Жермен е отложен с един ден поради прогнози за проливни дъждове и бури, обявиха домакините в изявление.

Оранжев код за бури и наводнения е в сила от обяд, съобщи префектът на региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, където се намира град Марсилия, в изявление в социалните медии.

"Валежите могат да достигнат от 70 до 90 литра на квадратен метър в някои райони, а локално - 120 литва за няколко часа", каза префектът в неделя.

"Тези прогнози за времето пораждат опасения от обилни валежи в региона между 19:00 и 22:00 часа, т.е. в началото и в края на мача, който се очакваше да привлече близо 70 000 привърженици на стадион "Велодром", се казва още в изявлението.

Мачът ще започне в понеделник в 20:00 часа местно време, съобщава Ройтерс.

"Клубът информира своите привърженици, че билетите, закупени за двубоя, насрочен за тази вечер, ще останат валидни за пренасрочената среща утре", обявиха от Олимпик Марсилия.