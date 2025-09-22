Ферстапен след победата в Баку: "Вижда се светлина в края на тунела"

Пилотът на "Ред Бул" Макс Ферстапен каза, че победата му в Гран при на Азербайджан е подобрила атмосферата в отбора.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 увери, че след труден период всички в екипа се чувстват по-уверени.

"Преживяхме някои доста трудни времена и това никога не е нещо хубаво. Но сега, когато спечелихме отново, ситуацията изглежда съвсем различна. Атмосферата в отбора се подобри видимо и хората започват да гледат напред с оптимизъм. Може да се каже, че виждаме светлина в края на тунела и има усещането, че бъдещето ще изглежда много по-позитивно“, каза Ферстапен, цитиран от De Telegraaf.