Отборът на света спечели третата си титла на тенис турнира "Лейвър къп"

Тейлър Фриц взе ключовата победа, с която осигури на Отбора на света трофея на тенис турнира "Лейвър къп" в Сан Франциско.

Фриц надигра Александър Зверев с 6:3, 7:6(4) и Отборът на света надделя с 15:9 над Отбор Европа, за да си върне титлата в мъжкото отборно състезание.

Победата бележи третия триумф на Отбора на света в осемте издания на турнира след две поредни победи през 2022 и 2023 г. и предизвика празненства от капитана Андре Агаси и неговите играчи в "Чейс Сентър".

"Ще се забавляваме. Определено ще пием шампанско в съблекалнята“, каза Фриц след победата си над Зверев.

Отборът на света взе солидна преднина от 9:3 след четири победи в събота, но всяка победа носеше по три точки в третия ден и това вдигна залога в последните мачове.

Световният номер 1 Карлос Алкарас и норвежеца Каспер Рууд върнаха надеждите на Европа с победа на двойки срещу американския дует Алекс Микелсен и Райли Опелка със 7:6(4), 6:1, но след това

австралиецът Алекс Де Минор победи с лекота 20-годишния чех Якуб Меншик с 6:3, 6:4. Шампионът от Откритото първенство на САЩ Алкарас запази надеждите на Отбора на Европа, като разгроми аржентинеца Франсиско Серундоло с 6:2, 6:1, оставяйки отбора си само на три точки от съперника си.

След това Зверев имаше възможност да изравни резултата на 12:12 и да се стигне до решителен плейоф на двойки с един сет, но германецът не успя да преодолее Фриц и крайната победа отиде за сборния отбор на света.

Следващото издание на "Лейвър къп" през 2026 г. ще се проведе в лондонската O2 Arena.