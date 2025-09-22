Треньорът на Рома Гасперини за победата над Лацио: "Трябваше да затворим мача по-рано"

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволство от победата с 1:0 в градското дерби срещу Лацио.

"Много съм доволен, но към края на мача не успях да предам посланието на моите играчи. Играта беше в наша полза в този момент. Имахме пространство да вкараме още голове. Бяхме в опасност да допуснем и може би това щеше да е справедливо, предвид какви ситуации допуснахме пред нашата врата накрая. Щастливи сме и разбираме колко важна е тази победа, но от тази вечер трябва да мисля как да подобря тези последни 10 минути“, каза Гасперини, цитиран от официалния уебсайт на клуба.

Халфът на Рома Лоренцо Пелегрини отбеляза единствения гол в 38-ата минута.

Рома, с 9 точки от 4 мача, е на четвърто място в таблицата на Серия А. Лацио (3 точки) е на 14-то място.