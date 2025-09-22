Подробно търсене

Треньорът на Рома Гасперини за победата над Лацио: "Трябваше да затворим мача по-рано"

Мирослав Димитров
Треньорът на Рома Гасперини за победата над Лацио: "Трябваше да затворим мача по-рано"
Треньорът на Рома Гасперини за победата над Лацио: "Трябваше да затворим мача по-рано"
AP Photo/Alessandra Tarantino
Рим,  
22.09.2025 08:24
 (БТА)

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволство от победата с 1:0 в градското дерби срещу Лацио.

"Много съм доволен, но към края на мача не успях да предам посланието на моите играчи. Играта беше в наша полза в този момент. Имахме пространство да вкараме още голове. Бяхме в опасност да допуснем и може би това щеше да е справедливо, предвид какви ситуации допуснахме пред нашата врата накрая. Щастливи сме и разбираме колко важна е тази победа, но от тази вечер трябва да мисля как да подобря тези последни 10 минути“, каза Гасперини, цитиран от официалния уебсайт на клуба.

Халфът на Рома Лоренцо Пелегрини отбеляза единствения гол в 38-ата минута.

Рома, с 9 точки от 4 мача, е на четвърто място в таблицата на Серия А. Лацио (3 точки) е на 14-то място.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:58 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация