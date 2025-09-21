Ландо Норис отрече да е пропуснал чудесен шанс да спечели точки в Гран При на Азербайджан във Формула 1

Ландо Норис отрече да е пропуснал чудесен шанс да спечели точки, след като лидерът в шампионата и негов съотборник в "Макларън" Оскар Пиастри отпадна още в първата обиколка на Гран При на Азербайджан.

Британецът завърши седми, откъдето беше стартирал надпреварата, намалявайки преднината на австралиеца от 31 на 25 точки седем кръга от сезона на Формула 1.

"Направих най-доброто, на което бях способен вчера и най-доброто, на което бях способен днес", каза Норис, цитиран от Ройтерс.

"Възможностите са налице всеки уикенд. Всяко състезание, което не спечелих, беше пропусната възможност, така че, разбира се, днес исках повече. Седмото място не беше добър резултат, но днес не можех да направя нищо повече", добави той.

Британецът каза, че шансът му е бил пропуснат още в квалификациите в събота.

"Просто беше невъзможно да изпреваря", каза той за състезанието, доминирано от Макс Ферстапен от "Ред Бул".

Норис коментира също, че скоростта на "Ред Бул" не е изненада, те са внесли подобрения в предишното състезание на "Монца", което Ферстапен също спечели от полпозишън, а "Макларън" са очаквали те да бъдат заплаха.

"Ако можех да се върна към вчерашния ден и да променя някои неща, със сигурност бих го направил. Но ние правим най-доброто, на което сме способни всеки уикенд. Просто е трудно да бъдеш перфектен в света на Формула 1. Все още се борим на някои от тези писти . . . все пак имахме доста добри и обещаващи представяния. Мисля, че грешките, които Оскар направи, и аз направих, просто доказват, че все още не ни е лесно. Понякога колата може да бъде невероятно бърза, но на места като тази и други писти все още може да не успеете, ако направите само една грешна стъпка", завърши той.