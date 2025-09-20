Щутгарт нанесе първа загуба на Санкт Паули за сезона в Бундеслигата

Щутгарт сложи край на серията без загуба на Санкт Паули от началото на сезона в Бундеслигата с победа с 2:0 у дома в първи мач от 4-ия кръг на германското първенство.

Ранен гол на Демирович беше отменен поради засада, а Ангело Щилер не успя да вкара от дузпа в 25-ата минута, след като вратарят на Санкт Паули Никола Васили направи шесто спасяване от седмата дузпа в Бундеслигата срещу него.

Натискът на Щутгарт даде резултат в края на полувремето, когато Ермедин Демирович откри резултата в 43-ата минута. Пет минути след почивката Демирович това асистира на Билал Ел Ханус да вкара втория гол в далечния ъгъл.

Санкт Паули, който има седем точки от две победи и едно равенство в първите си мачове, остана четвърти в класирането. Щутгарт се изкачи на седмо място с шест точки от втория си успех през кампанията.

"Това беше реакцията, от която се нуждаехме. Не оправдахме очакванията в предишните мачове. Но днес имахме много енергия и постигнахме заслужена победа“, каза спортният директор на Щутгарт Фабиан Волгемут.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 4-ия кръг:

Щутгарт - Санкт Паули - 2:0

днес играят:

Вердер Бремен - Фрайбург

Аугсбург - Майнц 05

Хофенхайм - Байерн Мюнхен

Хамбургер - Хайденхайм

в неделя:

Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин

Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах

Борусия Дортмунд - Волфсбург

В класирането начело е Байерн Мюнхен с 9 точки, следван от Дортмунд, Кьолн и Санкт Паули по 7, Айнтрахт, Хофенхайм, Щунгарт, Лайпциг по 6 и др.