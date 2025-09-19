Мениджърът на Челси Енцо Мареска защити отношението си към Рахийм Стърлинг и Аксел Дисаси, твърдейки, че да бъдеш принуден да тренираш сам "не е трудното нещо в живота".

Вчера беше съобщено, че Асоциацията на професионалните футболисти се е свързала с клуба относно условията, при които двамата работят този сезон, след като са били обявени за излишни и изолирани от първия отбор. Нито един от двамата не успя да премина в друг клуб по време на трансферния прозорец, съобщава ДПА.

Мареска не е виждал или разговарял с нито един от играчите този сезон и двамата са били напълно отделени от отбора, тренирайки и хранейки се сами и по различно време от останалата част от състава.

Стърлинг все още има две години до края на договора си за 325 000 британски лири на седмица, който подписа през 2022-а, докато Дисаси е с контракт до 2029 година. Той прекара втората половина на миналия сезон под наем в Астън Вила.

"Бил съм в ситуацията на Рахийм и Аксел като играч. Знам, че не е най-хубавото чувство, защото когато си футболист искаш да тренираш и да играеш", каза Мареска.

"Но по различни причини ситуацията е такава, каквато е в този момент. Знам, че клубът им дава възможност да работят по правилния начин и това е единственото нещо, което мога да кажа. Това е нещо, за което обича да се говори, но не се случва само в Челси, а всеки клуб по света . . . Италия, Испания, Англия, Франция, САЩ, Бразилия, всяка държава по света. По някаква причина играчът и клубът не намират решение. Ако не си част от отбора, не си част от него", добави той.

Челси се опита да улесни трансфер на Стърлинг в Байерн Мюнхен и Наполи през лятото, но 30-годишният играч предпочете да остане в Англия по семейни причини.

"Баща ми е на 75 години и от 50 години е рибар, работещ от 2 часа сутринта до 10 часа сутринта. Това е трудно в живота. Не и по начина, по който работят Стърлинг и Дисаси", добави Мареска.

Новото попълнение Алехандро Гарначо е на път да направи дебют срещу бившия си отбор Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" в събота.

"Доволни сме от начина, по който се адаптира към нашия стил, към това, което искаме от нашите крила. Мисля, че е готов да започне утре", каза още мениджърът на лондончани.

На въпрос за евентуално враждебно отношение, което крилото може да получи от домакинските фенове, той каза: "Трябва да се научиш да се справяш с подобни неща".