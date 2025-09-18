Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков поиска оставката на треньора Душан Керкез

site.btaСпортният директор на ЦСКА Бойко Величков поиска оставката на треньора Душан Керкез
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова старши треньора на отбора Душан Керкез да си подаде оставката след загубата с 0:1 от Арда.
"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани технически грешки. Необясними за професионални футболисти. Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", каза Бойко Величков пред репортери след мача.
