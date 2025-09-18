Подробно търсене

Мирослав Димитров
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков поиска оставката на треньора Душан Керкез
Снимка: Милена Стойкова/БТА
Стара Загора,  
18.09.2025 20:16
 (БТА)

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова старши треньора на отбора Душан Керкез да си подаде оставката след загубата с 0:1 от Арда

"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани технически грешки. Необясними за професионални футболисти. Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", каза Бойко Величков пред репортери след мача.

 

/МД/

18.09.2025

