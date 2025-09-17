Джей Ти Милър е новият капитан на Ню Йорк Рейнджърс

Нападателят Джей Ти Милър бе посочен за капитан на тима на Ню Йорк Рейнджърс.

От клуба от Националната хокейна лига съобщиха, че 32-годишният Милър ще бъде 29-ият капитан в историята на организацията. Той заменя чеха Якоб Троуба, който бе трансфериран в състава на Анахайм Дъкс в края на миналия сезон.

"От идването си в тима през януари тази година Джей Ти веднага се утвърди като лидер на тази група и е пример за това как искаме да изглеждаме на леда и извън него", каза генералният мениджър на "рейнджърите" Крис Дрюри.

През изминалия сезон Милър записа 22 гола и 48 асистенции за общо 70 точки в 72 мача.

Джей Ти Милър бе избран под номер 15 от Ню Йорк Рейнджърс в драфта през 2011 година, но между 2018 и 2024 година игра за Тампа Бей Лайтнинг и Ванкувър Канъкс.