Треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби е разочарован, но и горд с отбора си

Треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби заяви, че е "горд" с представянето на отбора си срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, но и съжалява, че тимът "не е постигнал нещо повече" от почетното поражение с 1:2, предаде АФП. В края на мача френският тим игра с човек повече на терена заради червения картон на Дани Карвахал.

"Разочарован съм, че не постигнахме резултат. Моят отбор е изграден от нови играчи. Не е лесно да се направят веднага връзките между тях. Но можеше да направим нещо повече", заяви Де Дзерби. "Но това не е критика. Мисля само за техните качества, моите играчи влязоха малко уплашени в мача, респектирани", смята италианският специалист.

"След това играхме по-добре. Но след изгонването на Карвахал, съжалявам, че не играхме по-високо, с воля да спечелим мача. Това беше моментът да поемем повече рискове. Можеше за загубим също, но съжалявам за това. Би ми се искало да имаме различно поведение", призна Де Дзерби.

"Но като казвам това, аз съм горд с отбора си. Тръгваме си оттук с убеждението, че тези мачове трябва да станат нормални за нас, за играчите, за клуба, за феновете. Така че съм доволен, че играем сега срещу Пари Сен Жермен. Това са отборите, срещу които ще се подобрим", сигурен е треньорът.