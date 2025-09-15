Не се предаваме, промяната на почивката ни оказа влияние, заяви треньорът на Славия Златомир Загорчич след загубата срещу ЦСКА 1948

Изказвания след мача от осмия кръг в Първа лига между ЦСКА 1948 и Славия (3:1):

Златомир Загорчич (треньор на Славия):

"Равностойно първо полувреме, дори ние имахме повече голови положения. Трябваше да направим промяна на почивката и това оказа влияние върху целия отбор. Причината за смяната е контузия.

Направихме грешка при втория гол. Допуснахме контра и ни отбелязаха, а точно преди това ние можеше да отбележим. Мартин и Лазар изиграха добър мач. Бековете играха по-слабо. Не беше виновна защитата, а целият отбор. Централните защитници се справиха в много ситуации.

Трябва ни малко късмет. Тони Тасев продължава да е контузен. Исак Соле също ще ни помогне, ако се завърне. Не се предаваме, гледаме напред."