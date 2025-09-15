Доминик Соланке не тренира с тима на Тотнъм заради контузия

Подробно търсене

Георги Крумов
Доминик Соланке / AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
15.09.2025 18:45
 (БТА)

Нападателят на Тотнъм Доминик Соланке пропусна днешната тренировка на тима заради контузия в глезена, съобщи ПА.

Заниманието бе последно за "шпорите" преди утрешното им домакинство на испанския Виляреал от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

Соланке не е играл за Тотнъм от успеха с 2:0 над Манчестър Сити на 23 август и все още не е готов за игра.

При отсъствието на Соланке във вторник дебют за Тотнъм на върха на атаката се очаква да направи новото попълнение Рандал Коло Муани.

/ГК/

