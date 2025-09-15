Капитанът на Валенсия Гая за загубата с 0:6 от Барселона: „Много ни боли“

Защитникът и капитан на Валенсия Хосе Гая коментира смазващото поражение в 4-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона (0:6).

„Имахме план за игра. Знаехме, че ще ни смачкат и го репетирахме. Те ни изучиха добре, не можахме да устоим на силните им страни. Как един отбор се възстановява от такова поражение? Възстановява се, като се подобрява, като работи. Този резултат ни боли много. След поражението миналия сезон, на теория, си научихме урок, но това не помогна. Миналата година се възстановихме и след този мач загубихме много малко. Така че сега трябва да наберем сили“, цитира Mundo Deportivo думите на Гая.

Валенсия с 4 точки е на 15-то място в класирането на испанското първенство.