Девойките (до 12 години) на ЦСКА спечелиха турнира по футбол за Купата на АБФ в София
Девическият отбор на ЦСКА по футбол спечелиха детския турнир за Купата на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), който се проведе в комплекс "Спортна София" в столицата. Надпреварата бе част от Националната програма "Децата и футболът" и се организира от АБФ, с подкрепата на БФС и Столична община.
В турнира участваха 8 отбора от София, Благоевград и Перник, съставени от момичета до 12 години.
В оспорван финал девойките на ЦСКА, водени от треньора Християн Янев, победиха съгражданките си от Барокко с 1:0. "Червените" получиха шампионската купа от президента на АБФ и член на Изпълкома на БФС Мила Христова.
На трето място в турнира завърши отборът на Пирин (Благоевград), който победи в малкия финал ЛП Суперспорт (София) с 4:1.
На петата позиция се нареди тимът на Славия (София), следван от отборите на Спортика (Благоевград), Миньор (Перник) и НСА (София).
След края на състезанието бяха раздадени следните индивидуални награди:
Най-добър вратар: Дарина Стоянова (Барокко)
Най-добър защитник: Елена Георгиева (Пирин)
Най-добър полузащитник: Гергана Горанова (ЛП Суперспорт)
Най-добър нападател: Наталия Карадачка (Пирин)
Голмайстор: Никол Иванова (ЦСКА)
Най-техничен състезател: Ния Пенева (ЦСКА)
Най-полезен състезател: Дария Степанова (Барокко)
Най-добър състезател на турнира: София Лазарова (ЦСКА)
Най-добър треньор: Християн Янев (ЦСКА)
