Звездното попълнение на ЦСКА 1948 премина успешно медицинските прегледи

Боян Денчев
снимка: ЦСКА 1948
Бистрица,  
14.09.2025 13:22
Новото попълнение на ЦСКА 1948 Андре Хофман премина успешно всички медицински изследвания, съобщиха от клуба.

190-сантиметровият централен защитник пристига в редиците на състава от Бистрица със сериозен опит зад гърба си в отбори като Дуисбург и Хановер 96, а през последните девет сезона е водеща фигура в състава на Фортуна Дюселдорф. Хофман е неизменна част и от всички гарнитури на националния отбор на Германия от U16 до U21. 

Той има опит в близо 300 мача в елитните нива на германския футбол и се очаква има ключова роля в представянето на тима воден от Иван Стоянов.

