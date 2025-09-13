Семи Шилт: В SENSHI всеки боец получава заслуженото уважение за труда си

Нидерландската легенда в бойните спортове Семи Шилт е развълнуван за предстоящия тази вечер първи Гран при турнир като част от веригата SENSHI. Кикбокс надпреварата ще премине във версия KWU Full Contact.

Пред БТА 51-годишният Шилт, който е президент на SENSHI за Европа, обеща зрелищни двубои за публиката в комплекса "Св. св. Константин и Елена", тъй като зрителите в България за пръв път ще станат свиделите на три кръга в директна елиминация.

"SENSHI е много специална верига за мен заради вплетения карате елемент в нея. Освен това SENSHI има изключително професионално представяне. Това много ми харесва и имам чувството, че всеки би искал да е част от това. Победителят е награден с голям трофей, но всеки боец получава заслуженото уважение за труда си", заяви нидерландецът, който в кариерата си печели рекордните четири пъти Гран при титлите в К-1.

"Довечера ще организираме първото Гран при по рода си. Бойците ще трябва да определят помежду си кой е най-добрият. Това е много добър формат, в който имаш три мача за една вечер. Очаквам голямо зрелище. Три срещи за една вечер е много голямо предизвикателство. Трябва да се оправяш с контузии, а бойният дух излиза на първо място. Въпреки травмите, по регламент имаш още мачове. Това прави задачата много трудна. Освен това имаш трима различни опоненти срещу себе си, всеки от които е специалист в нещо различно. Можеш да се подготвиш за първия, но след това трябва да продължиш да се биеш, каквото и да последва.

Това е красотата на този тип турнири. Никога не знаеш какво точно ще стане. Когато аз се биех, никога не правех прогнози. Просто исках да дам всичко, което имам, и това казвам и на моите ученици. Бийте се в следващия мач така, сякаш той е последният в кариерата ви. Няма как подходиш пресметливо още в първия мач, защото така рискуваш изобщо да няма втори. Щом ти имаш травми, значи и твоят противник има. Използвай това", обясни Шилт.

Той разкази и за тренировъчните лагери, които са неизменна част от програмата към галавечерите. Настоящият лагер във Варна се провежда от 11 до 14 септември.

"В тренировъчните лагери, които провеждаме, няма тайни. Единственото, което един боец трябва да прави, е да тренира усърдно и да слуша тези, които знаят повече от него. Тогава всеки може да направи свой собствен план и да се придържа към него. Много е трудно да станеш наистина добър. Може би отстрани изглежда така, но всъщност не е. Трябва да се преодолеят много разочарования. Това искам да науча участниците - не трябва да си перфектен, за да бъдеш шампион. Но трябва да работиш и да работиш. Да вярваш в себе си и да се заобиколиш с други хора, които вярват в теб. Когато човек има смели идеи, другите го мислят за луд. Но ако намери и други такива "луди", тогава идва растежът", заяви нидерландецът.

"Съветът ми към хората, които ще гледат SENSHI 28 по телевизията, е да си вземат предварително нещо за пиене и да не мърдат от телевизора."

Относно бъдещото на SENSHI, Шилт си пожела един ден веригата да стане по-голяма от настоящия световен лидер в кикбокса GLORY.

"Моят план за SENSHI е да продължи да расте, но не е задължително това да се случва бързо и рязко. Ако имаме стабилна основа, каквато вече имаме с тези кампове, които провеждаме - лятото имахме лагер с 1000 човека, тъй като към нас се присъединиха и каратистите, тогава можем да се превърнем в нещо много голямо. Възможностите това да се случи са налице. Искам да растем бавно, но сигурно. GLORY е голяма организация, може би най-голямата в света, но за да стигнеш до там, трябва да минеш през SENSHI. Може би един ден ще бъде обратното", завърши той.