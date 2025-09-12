Подробно търсене

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез няма проблеми с контузени футболисти преди мача срещу Септември

Асен Даскалов
снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
12.09.2025 18:41
 (БТА)

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез няма кадрови проблеми с контузени футболисти преди съботния двубой срещу Септември София от осмия кръг в Първа професионална лига, съобщават от клуба. Мачът е с начален час 20:15 часа и ще се играе на Националния стадион "Васил Левски", а билетите вече са в онлайн продажба.

Единственият отсъстващ от състава на "червените" е Джеймс Ето'о, който изтърпява наказание. С тима през последните 2 дни пълноценно тренираха и футболистите, които имаха ангажименти с различни национални отбори.

Окончателната група на ЦСКА за двубоя ще стане ясна в часовете преди началото на мача срещу Септември.

