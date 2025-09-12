Добруджа (Добрич) се подсили с полузащитник от елитния тунизийски клуб Есперанс

Новакът в Първа футболна лига ПФК Добруджа привлече тунизиеца Монтасар Трики, съобщи официалната страница на клуба.

25-годишният халф е юноша на Есперанс Тунис, където е играл и за последно. Като професионален футболист с родния си клуб печели 3 титли на Тунис (2020/21, 2021/22, 2023/24) и 1 Суперкупа на страната (2022).

В професионалната си кариера Трики има изиграни 65 мача във всички турнири, включително в CAF Шампионска лига. Освен за Есперанс,той е играл и в АС Солиман.

Трики е висок 183 сантиметра играе като разиграващ халф, но може да бъде и зад централния нападател. Не е викан в национални отбори на страната си, а от 1-и юли насам е свободен агент и като такъв пристига в добруджанския тим. Той трябва да вдигне нивото в средата на терена след напускането на Румен Руменов и Ивайло Климентов.

Футболистът няма паспорт на гражданин на Европейския съюз, което означава, че ще трябва да получи работна виза, за да бъде картотекиран в отбора.