Локомотив София подписа договор с Ангел Лясков

Асен Даскалов
снимка: Минко Чернев, БТА
София,  
11.09.2025 19:34
 (БТА)

Локомотив София привлече Ангел Лясков, потвърдиха от клуба в четвъртък.

"Днес Ангел Лясков подписа двугодишен договор с Локомотив София. Левият бранител е юноша на Литекс, а през последните 2 сезона впечатли с изявите си за Локомотив Пловдив", се казва в съобщението на Локомотив.

Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор.

В кариерата си до момента 27-годишният защитник игра за Литекс, ЦСКА София, ЦСКА 1948, Ботев Враца и Олимпия Любляна.

/ГК/

Към 19:55 на 11.09.2025 Новините от днес

