Българският баскетболист Ивайло Скрински ще продължи кариерата си в Гърция

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
10.09.2025 13:06
 (БТА)

Възпитаникът на школата на БУБА Баскетбол Ивайло Скрински ще продължи кариерата си в Гърция. Той ще се подвизава в тима на Софадон, който ще играе във второто ниво на шампионата, съобщават от клуба.

"Софадон обявява началото на сътрудничеството си с Ивайло Скрински. 18-годишният баскетболист, висок 1.91 метра е един от обещаващите български баскетболисти. Той пристига, за да добави талант, енергия  представяне на високо ниво", се казва в съобщението на новия тим на юношеския национал.

"За последно беше в чешкия Храдец, във втора чешка дивизия, където играеше едновременно за мъжкия и за младежкия тим, за който записа 18.3 точки, 4.5 асистенции и 3.6 борби средно на мач в 25 двубоя", добавят от гръцкия тим.

/ИК/

