ЦСКА 1948 обяви трансфера на Емил Ценов в Оренбург

Георги Крумов
Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов (вляво) ще продължи кариерата си в руския Оренбург / Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
09.09.2025 13:41
Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов напусна клуба и осъществи трансфер в руския Оренбург. Това съобщиха "червените" в страницата си във Фейсбук.

"Благодарим ти, капитане! ЦСКА официално се разделя с Емил Ценов, който поема към ново предизвикателство в редиците на руския ФК Оренбург. Емо остави ярка следа с червената фланелка и беше истински лидер на терена и извън него. Желаем му здраве, късмет и много успехи в новия клуб", написаха от клуба.

Още преди няколко дни финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов анонсира предстоящата раздяла, а междувременно Ценов направи и дебюта си за националния отбор на България в срещата с Испания от квалификациите за световното първенство.

По неофициални данни ЦСКА 1948 ще получи 700 000 евро от Оренбург за правата на 23-годишния централен бранител, а неговият договор с руския тим ще бъде за три години.

