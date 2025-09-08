Баскетболният ЦСКА организира силен турнир за юноши до 18 години

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
08.09.2025 12:37
 (БТА)

Баскетболният ЦСКА ще организира силен турнир за юноши до 18 години в края на септември, информираха от клуба.

"Добре дошли, шампиони! ЦСКА приветства отборите до 18-годишна възраст на Фенербахче (Турция), Арис (Гърция) и Игокеа (Босна и Херцеговина), които ще станат част от приятелски турнир за откриването на новия баскетболен сезон", обявиха от лагера на "червените" в социалните мрежи.

Надпреварата ще се проведе на 26 и 27 септември в залата на БК ЦСКА в София.

/КМ/

