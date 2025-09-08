Подробно търсене

Кремена Младенова
Националите ще играят срещу Армения и Норвегия в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Рига,  
08.09.2025 11:46
 (БТА)

Българският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в група с Армения и Норвегия в предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Жребият бе изтеглен в латвийската столица Рига, където в следващите два дни предстоят четвъртфиналите на Еврошампионата при мъжете за настоящата 2025 година.

Общо 10 национални тима ще се конкурират в този първи етап на европейските предквалификации и бяха разделени в една група от четири състава и две от по три отбора. Двубоите ще се проведат през ноември тази година, февруари 2026-а и юни-юли 2026 година.

Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим ще се класират за втория кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от първия етап на същинските пресявки в зона Европа за Световното първенство през 2027 година, в които участват и предишните съперници на България - Австрия и Нидерландия в предварителните квалификации за Мондиала в Катар.

Евробаскет 2029 ще се състои в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания. Финалите ще се проведат в испанската столица Мадрид.

Жребий за предварителните квалификации за Евробаскет 2029:

Група А
1. Република Северна Македония
2. Люксембург
3. Република Ирландия
4. Азербайджан

Група В
1. България
2. Армения
3. Норвегия

Група С
1. Словакия
2. Албания
3. Косово

