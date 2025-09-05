България ще разбере съперниците си за предквалификациите за Евробаскет 2029 в понеделник

Българският национален отбор ще научи своите съперници за предквалификациите за Евробаскет 2029 в началото на следващата седмица. Жребият ще се проведе на 8 септември (понеделник) от 11:30 часа българско време.

Десет национални тима ще се състезават в първия кръг на предквалификациите за турнира, който ще се проведе след четири години. Сред тях освен България са още Република Северна Македония, Словакия, Косово, Норвегия, Ирландия, Люксембург, Армения, Албания и Азербайджан.

Представителният ни тим е сред поставените за жребия и се намира в първа урна заедно със Северна Македония и Словакия.

Тимовете ще бъдат разпределени в три групи - едната от тях ще бъде с четири отбора, докато другите две ще бъдат с по три състава.

Мачовете от предквалификациите за европейското през 2029 година ще се играят в три прозореца - през ноември 2025 година, през февруари 2026 година и през юни/юли 2026 година.

Четири тима - победителите от трите групи и най-добрият втори, ще продължат в следващия етап на пресявките, където ще спорят с осем тима, отпаднали в първата фаза на квалификациите за световното първенство през 2027 година.

Жребият ще може да бъде проследен пряко в Youtube канала на ФИБА.