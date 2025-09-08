Подробно търсене

Българската федерация по лека атлетика, начело с Георги Павлов, подписа нов договор с Joma за екипировка за най-добрите атлети

Кремена Младенова
Българската федерация по лека атлетика, начело с Георги Павлов, подписа нов договор с Joma за екипировка за най-добрите атлети
Българската федерация по лека атлетика, начело с Георги Павлов, подписа нов договор с Joma за екипировка за най-добрите атлети
снимка: БФЛА
София,  
08.09.2025 09:36
 (БТА)

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), под ръководството на президента Георги Павлов, обяви ново партньорство с водещия испански производител на спортна екипировка Joma. Договорът предвижда цялостна и модерна екипировка, създадена специално за българските национали.

Още с встъпването си в длъжност Георги Павлов очерта подобряването на условията за националните състезатели като свой приоритет. Воден от стремежа да осигури съвременна и качествена подготовка, той постави акцент върху необходимостта от нова екипировка, която да отговаря на най-високите професионални стандарти и да отразява идентичността на българския национален отбор.

През последната година националите разполагаха с ограничен набор артикули със стар дизайн, които не отговаряха на нуждите и професионалните изисквания на атлетите. Новото партньорство с Joma слага край на тези проблеми и гарантира широк спектър от артикули, които ще осигурят комфорт, функционалност и модерна визия на международната сцена, информират от централата по лека атлетика.

"За мен и за ръководството на БФЛА подкрепата на българските атлети е водещ приоритет. С този договор поставяме началото на една нова страница – модерна екипировка, създадена за нашите национали, която ще им даде самочувствието и условията да се представят на най-високо ниво", заяви Георги Павлов, новоизбран президент на БФЛА.

Марина Лопес, главен изпълнителен директор (CEO) на Joma Sport, коментира: "В Joma продължаваме да работим за предлагане на най-добрите продукти чрез постоянна технологична еволюция и ежедневна отдаденост към онези, които влагат всичко в своя спорт. Затова сме изключително щастливи да си партнираме с Българската федерация по лека атлетика и развълнувани да я подкрепяме по пътя ѝ към най-престижните състезания. Това партньорство е важен етап за Joma Sport в европейската атлетика и е чест да бъдем официален технически спонсор на федерацията. Стремежът към съвършенство и амбицията да предлагаме най-доброто са основни ценности във философията на Joma, които споделяме с Българската федерация по лека атлетика."

Това е ключова стъпка в посока модернизация и професионализиране на работата във федерацията и ясен знак, че новото ръководство действа целенасочено и отговорно за развитието на леката атлетика в България, пишат още от БФЛА.

Испанската компания Joma Sport е специализирана в производството и продажбата на спортна екипировка. Това е най-значимата испанска спортна марка по обем на продажби в световен мащаб и влиза в челната десетка на глобалния пазар. През последните години компанията разширява присъствието си в леката атлетика, като подписва договори с професионални бегачи и състезатели по спортно ходене. Освен това Joma Sport си сътрудничи престижни федерации като Испания, Италия, Чехия, Сърбия, Шотландия, Уелс, Словения, Румъния, Хърватия, Мексико, Мароко, Тунис, Република Северна Македония, Албания, Молдова, Азербайджан и Армения, както и Европейската атлетика.

/КМ/

Свързани новини

04.09.2025 19:26

УС на БФЛА на днешното си заседание насрочи ново общо събрание, което ще се проведе на 8 ноември

УС на БФЛА насрочи ново общо събрание на 8 ноември на днешното си заседание, съобщиха от централата. Георги Павлов беше избран за председател на Българска федерация по лека атлетика на проведено заседание на стария Управителен съвет, управлявал
03.09.2025 09:50

Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Георги Павлов получи официално потвърждение и от Европейската атлетика (European Athletics) за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), съобщиха от организацията.По-рано през седмицата Павлов вече беше вписан като ръководител на
02.09.2025 09:56

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Българската федерация по лека атлетика уведомява спортната общественост, че Георги Павлов е официално признат за председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics).  Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:32 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация