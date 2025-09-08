Подробно търсене

Селекционерът на Казахстан Али Алиев подаде оставка след загубата от Белгия

Кремена Младенова
Селекционерът на Казахстан Али Алиев подаде оставка след загубата от Белгия
Селекционерът на Казахстан Али Алиев подаде оставка след загубата от Белгия
снимка: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Андерлехт,  
08.09.2025 09:27
 (БТА)

Старши треньорът на националния отбор по футбол на Казахстан Али Алиев, който пое поста от руснака Станислав Черчесов, подаде оставка след поражението с 0:6 при гостуването на Белгия в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

"Искам да кажа накратко - поемам върху себе си вината за тази загуба. Вината е моя. Поемам всичко върху себе си. Ще напиша изявление, ще подам оставка", коментира Алиев, цитиран от агенция ТАСС.

"След пристигането си незабавно ще информирам президента и ръководството на Казахстанската футболна федерация", добави Али Алиев на пресконференцията след мача в Белгия.

Видеото с изявлението на селекционера бе публикувано от Казахстанската футболна федерация в социалните мрежи.

След пет изиграни мача националният отбор на Казахстан остава с 3 точки и заема четвърто място в класирането в групата.

Казахстанският специалист Али Алиев пое държавния тим през януари, малко след оставката на руснака Станислав Черчесов.

/КМ/

Свързани новини

05.09.2025 01:53

Германия започна Световните квалификации със загуба от Словакия, Нидерландия и Полша не се победиха

България откри своята квалификационна кампания за Мондиал 2026 с поражение от Испания с 0:3, но в другите мачове се получиха също интересни резултати. Германия претърпя историческа първа загуба като гост на старт на Световни квалификации,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:34 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация