Селекционерът на Казахстан Али Алиев подаде оставка след загубата от Белгия

Старши треньорът на националния отбор по футбол на Казахстан Али Алиев, който пое поста от руснака Станислав Черчесов, подаде оставка след поражението с 0:6 при гостуването на Белгия в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

"Искам да кажа накратко - поемам върху себе си вината за тази загуба. Вината е моя. Поемам всичко върху себе си. Ще напиша изявление, ще подам оставка", коментира Алиев, цитиран от агенция ТАСС.

"След пристигането си незабавно ще информирам президента и ръководството на Казахстанската футболна федерация", добави Али Алиев на пресконференцията след мача в Белгия.

Видеото с изявлението на селекционера бе публикувано от Казахстанската футболна федерация в социалните мрежи.

След пет изиграни мача националният отбор на Казахстан остава с 3 точки и заема четвърто място в класирането в групата.

Казахстанският специалист Али Алиев пое държавния тим през януари, малко след оставката на руснака Станислав Черчесов.