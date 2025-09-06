Кевин де Бройне намира за странно завръщането си в Манчестър с отбора на Наполи

Белгийският национал Кевин де Бройне заяви, че завръщането му в Манчестър Сити с новия му отбор Наполи ще бъде странно за него. 34-годишният халф напусна Сити в гкрая на миналия сезон след изтичане на договора му и премина в шампиона на Италия.

Неаполитанците ще гостуват в Англия на 18 септември в мач от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

"Изиграх само два мача в Серия А. Съвсем различно е под ръководството на треньора (Антонио) Конте в сравнение с годините при Пеп Гуардиола. Първите ми впечатления са, че в Италия изключително много се залага на тактиката, а нещата цялостно се движат по-бавно. Но все става дума за футбол. Играхме други схеми в Манчестър Сити. Съвсем скоро играем срещу Сити с Наполи. Ще бъде малко странно. Сити е моят клуб и това ням как да се промени", заяви Де Бройне пред медиите в Брюкесл.

В неделя Белгия играе у дома срещу Казахстан в мач от квалификационна група "J" за Мондиал 2026. "Червените дяволи" имат 7 точки от 3 срещи и се намират на трето място в класирането до момента.

Кевин де Бройне изкара десет сезона в Манчестър Сити, печелейки шест титли във Висшата лига, три купи на Футболната асоциация, както и по един път Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.