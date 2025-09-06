Френки де Йонг напусна лагера на националния отбор на Нидерландия

Френки де Йонг е контузен и напусна лагера на националния отбор на Нидерландия. 28-годишният халф беше заменен принудително в 83-ата минута на мача срещу Полша (1:1) в четвъртък от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Де Йонг изпитва дискомфорт в седалищния мускул.

От футболната федерация на страната обявиха, че полузащитникът няма да може да участва в мача срещу Литва в неделя и ще се завърне в Барселона.

Нидерландия e на първо място в квалификационна група "G" с актив от 7 точки след 3 изиграни срещи.