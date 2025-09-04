Оже-Алиасим: "Срещу Синер трябва да играя на върха на възможностите си"

27-ата ракета в света, канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим, заяви, че трябва да надскочи себе си, ако иска да разчита на успех в полуфиналния мач на Откритото първенство на САЩ по тенис срещу ракета номер едно в света Яник Синер.

"Яник няма толкова много силни страни, нали? Има много слабости в играта си (усмихва се). Ако трябва да говорим сериозно, Синер в някои моменти беше просто недостижим. Честно казано, в следващия мач ще бъда фокусиран не толкова върху опонента си, колкото върху себе си. Трябва да играя добър тенис. Трябва да играя дори по-добре, отколкото на четвъртфиналите, независимо какъв тактически план избера. Трябва да покажа най-високо ниво. Няма друг начин“, цитират думите на Оже-Алиасим от We Love Tennis.

В четвъртфиналния мач на US Open 2025 Феликс Оже-Алиасим победи австралиеца Алекс де Минор (4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).