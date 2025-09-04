Подробно търсене

Оже-Алиасим: "Срещу Синер трябва да играя на върха на възможностите си"

Мирослав Димитров
Оже-Алиасим: "Срещу Синер трябва да играя на върха на възможностите си"
Оже-Алиасим: "Срещу Синер трябва да играя на върха на възможностите си"
AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
04.09.2025 17:09
 (БТА)

27-ата ракета в света, канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим, заяви, че трябва да надскочи себе си, ако иска да разчита на успех в полуфиналния мач на Откритото първенство на САЩ по тенис срещу ракета номер едно в света Яник Синер.

"Яник няма толкова много силни страни, нали? Има много слабости в играта си (усмихва се). Ако трябва да говорим сериозно, Синер в някои моменти беше просто недостижим. Честно казано, в следващия мач ще бъда фокусиран не толкова върху опонента си, колкото върху себе си. Трябва да играя добър тенис. Трябва да играя дори по-добре, отколкото на четвъртфиналите, независимо какъв тактически план избера. Трябва да покажа най-високо ниво. Няма друг начин“, цитират думите на Оже-Алиасим от We Love Tennis.

В четвъртфиналния мач на US Open 2025 Феликс Оже-Алиасим победи австралиеца Алекс де Минор (4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:19 на 04.09.2025 Новините от днес

04.09.2025 17:17 Официални актове и съобщения

ДНСК назначи държавна приемателна комисия за „Извършване на ремонтно-възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672 в нормативна експлоатационна пригодност“

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация