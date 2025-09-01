Арсенал привлече еквадорския защитник Пиеро Инкапие от Леверкузен и изпрати Якуб Кивиор в Порто

Английският футболен клуб Арсенал обяви "последното парче от пъзела" Пиеро Инкапие. Според информация на Sky Sports, защитникът се присъединява към "артилеристите" под наем от германския Байер Леверкузен и в договора има задължителната опция за трансфер на стойност 45 милиона паунда.

Инкапие е осмото попълнение на Арсенал, който и през тази година ще се бори с всички сили за титлата във Висшата лига.

"Радваме се да приветстваме Пиеро Инкпаие в нашия клуб. Той има значително физическо присъствие на терена, а тактическата му гъвкавост ще ни даде допълнителни опции в отбрана", заяви мениджърът на лондонския клуб Микел Артета.

"Той има добър характер и е млад, но в същото време и зрял. Пиеро ще направи отбора ни по-силен още през този сезон", добави испанецът.

Инкапие ще заеме мястото на Якуб Кивиор, който се раздели с "артилеристите" в последните минути на трансферния прозорец. Той премина в Порто с наем и задължителна опция за откупуване в размер на 24 милиона паунда.

В същото време Леверкузен обяви, че е подписал петгодишен договор с халфа Есекил Фернандес от саудитския Ал-Кадсия. 23-годишният полузащитник пристига в германския клуб на мястото на швейцарския ветеран Гранит Джака, който премина в Съндърланд.

Трансферът на аржентинеца е за 30 милиона евро и може да нарасне до 35 милиона, пише агенция ДПА.