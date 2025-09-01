Илиан Илиев: Няма как само с дух и характер, трябва да покажем и футболни достойнства срещу Испания

Националният отбор на България по футбол се събра в пълен състав на базата в Бояна за подготвителния си лагер преди началото на световните квалификации. В четвъртък България посреща Испания на стадион "Васил Левски", а три дни по-късно е визитата на Грузия.

Преди началото на тренировката пред журналистите бе представен и новият талисман - лъвчето Юнак. Старши треньорът Илиан Илиев си пожела то да донесе късмет на тима, а националният селекционер изрази задоволство и от факта, че всички налични играчи са здрави.

"Надявам се духът на националния стадион, който е водил отбора към победи в подобни големи мачове, отново да се събуди. Няма как в световна квалификация да очакваме, че ще има подценяване от страна на съперника. Испания ще играе срещу нас на сто процента. Но само с дух и характер няма как да стане, трябва да се играе и умно. Трябва да покажем футболни достойнства и да се възползваме от силните страни на нашия отбор и от слабите страни на Испания", каза Илиан Илиев пред събралите се репортери.

Той добави, че сутринта е бил направен видеоразбор на играта на испанците. Илиев каза, че е посочил това, върху което иска да се фокусират футболистите и е акцентирал върху слабите страни на Ла Фурия.

"Филип Кръстев много искаше да бъде част от отбора и да играе срещу Испания, но за съжаление неговият трансфер в Оксфорд се случи много късно. Едно е просто да поддържаш форма с тренировки, друго е да участваш в официални мачове и това е причината той да не е тук", каза още Илиев.

Заедно със селекционер бяха и двама играчи от тима. Полузащитникът Георги Миланов, който е един от най-опитните, си припомни последните случаи, когато Националният стадион бе пълен заради футболна среща.

"Много добре си спомням мача с Италия, който свърши 2:2. Тогава вкарах, така че се надявам и сега да се случи нещо подобно и да зарадваме хора, които ще дойдат да ни подкрепят", каза халфът.

Вратарят Димитър Митов пък допълни, че всички в тима се вълнуват за предстоящата среща.

"Футболистите чакат с нетърпение подобни мачове. Всеки иска да покаже на какво е способен срещу европейския шампион", заяви стражът на шотландския Абърдийн.