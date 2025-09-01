Въвеждането на таван на заплатите във футбола е неизбежно, сигурен е Ханс-Йоахим Ватцке

Въвеждането на таван на заплатите в професионалния футбол е неизбежно, категоричен е президентът на Германската футболна лига (ДФЛ) Ханс-Йоахим Ватцке. Той добави, че това няма да засяга само клубовете от неговата страна, а и тези от други водещи шампионати, независимо от размера на договорите им за телевизионни права.

"Въвеждането на таван на заплатите е неизбежно. Ако не бъде приет такъв, нещата ще продължават да излизат извън контрол. В един момент и в Англия ще го разберат. Доколкото знам, там почти няма клубове с реални приходи, въпреки огромните им бюджети", заяви той в интервю за вестник "Франкфуртер Рундшау", цитиран от ДПА.

Висшата лига е категорично най-богатото първенство в света и Ватцке смята, че германците са изпуснали няколко възможности да увеличат чувствително приходите си.

"Дълго време неглижирахме изграждането и развитието на марката Бундеслига, а освен това не преследвахме чуждестранните пазари. Нямаме обаче намерение да привличаме инвеститори в ДФЛ. Докато аз съм тук, такова вмешателство няма да има", каза още той.