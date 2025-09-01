Техническият директор на БФС Кирил Котев пред БТА: "Нека сме по-обединени като нация, играчите ще дадат максимума от себе си"

В навечерието на старта на световните квалификации за Мондиал 2026 техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев даде специално интервю за БТА, в което той разкри своите очаквания за предстоящите мачове с Испания на 4-и септември в София и с Грузия на 7-и септември в Тбилиси.

“За всички нас е ясно, че групата е тежка, но по мое мнение от такива мачове може само да спечелим. Най-важно е всеки от футболистите да даде максимума от себе си. Ще разчитаме и на подкрепата на пълните трибуни – иска ми се да бъдем по-обединени като нация. Очаквам тези 40 000 души, които ще дойдат да гледат на живо срещата с Испания, да дадат допълнителен импулс на играчите. Надявам се тази подкрепа да продължи и в домакинските двубои с Турция и Грузия през есента”, заяви Кирил Котев.

Техническият директор на БФС подчерта, че класата на Испания и Турция не подлежи на никакво съмнение, и акцентира върху развитието на Грузия като един от най-прогресиращите отбори в Европа в момента. “С помощта на държавата грузинците развиха много своя футбол през последните години – по същия начин преди време го направиха и в Турция”, добави той.

Според Котев достойното представяне на родните клубове в евротурнирите този сезон ще има положително влияние и върху националния отбор. “Видяхме доста позитиви на клубно ниво – все пак три отбора достигнаха до плейофните фази на турнирите на УЕФА. Надяваме се тази положителна тенденция да изиграе своята роля и за доброто представяне на националната селекция”, заяви още Котев и добави, че през следващата година целта пред “лъвовете” ще е налагането и итегрирането на млади футболисти в състава.