Ланс надигра Брест в първи мач от третия кръг на Лига 1

Отборът на Ланс постигна втора победа за сезона след домакински успех над Брест с 3:1 в мач от третия кръг на френската Лига 1.

Гостите от Брест поведоха в резултата през първата част с гол на Мама Балде, но десет минути след почивката полякът Радослав Майецки получи директен червен картон и остави Брест с 10 души.

Домакините се възползваха от численото си предимство и направиха обрат с голове на Флориан Тувин от дузпа, Морган Гилавоги и Адриен Томасон.

Срещи от третия кръг на Лига 1:

Ланс - Брест 3:1

Днес играят:

Логично- Лил

Нант - Оксер

Тулуза - ПСЖ

В неделя:

Анже - Рен

Льо Авър - Ница

Монако - Страсбург

ФК Париж - Мец

Лион - Марсилия