Ланс надигра Брест в първи мач от третия кръг на Лига 1
Отборът на Ланс постигна втора победа за сезона след домакински успех над Брест с 3:1 в мач от третия кръг на френската Лига 1.
Гостите от Брест поведоха в резултата през първата част с гол на Мама Балде, но десет минути след почивката полякът Радослав Майецки получи директен червен картон и остави Брест с 10 души.
Домакините се възползваха от численото си предимство и направиха обрат с голове на Флориан Тувин от дузпа, Морган Гилавоги и Адриен Томасон.
Срещи от третия кръг на Лига 1:
Ланс - Брест 3:1
Днес играят:
Логично- Лил
Нант - Оксер
Тулуза - ПСЖ
В неделя:
Анже - Рен
Льо Авър - Ница
Монако - Страсбург
ФК Париж - Мец
Лион - Марсилия
/МД/
