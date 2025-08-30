Подробно търсене

Ланс надигра Брест в първи мач от третия кръг на Лига 1

Мирослав Димитров
AP Photo/Michel Euler
Париж,  
30.08.2025 08:51
 (БТА)

Отборът на Ланс постигна втора победа за сезона след домакински успех над Брест с 3:1 в мач от третия кръг на френската Лига 1.  

Гостите от Брест поведоха в резултата през първата част с гол на Мама Балде, но десет минути след почивката полякът Радослав Майецки получи директен червен картон и остави Брест с 10 души. 

Домакините се възползваха от численото си предимство и направиха обрат с голове на Флориан Тувин от дузпа, Морган Гилавоги и Адриен Томасон. 

Срещи от третия кръг на Лига 1: 

Ланс - Брест 3:1 

Днес играят:
Логично- Лил
Нант - Оксер
Тулуза - ПСЖ 

В неделя: 
Анже - Рен
Льо Авър - Ница
Монако - Страсбург
ФК Париж - Мец
Лион - Марсилия

/МД/

