Мениджърът на Тотнъм Томас Франк призова феновете на Тотнъм да осигурят "топло посрещане" на Матис Тел

Мениджърът Томас Франк се надява феновете на Тотнъм да осигурят "топло посрещане" на нападателя Матис Тел в откриващия мач за сезона в събота, след като той получи обиди на расистка основа след пропуснатата дузпа в загубения финал за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен след изпълнение на дузпи, предаде Ройтерс. Датският треньор не вярва, че истински привърженик на отбора е способен да навреди на 20-годишния играч.

"Мисля, че е ужасно това, което се случи на Матис… няма истински привърженик на Тотнъм, който може да направи това", каза Франк пред репортерите преди домакинския мач срещу Бърнли.

"Истинските фенове на Тотнъм, които ще бъдат на стадиона утре, ще го подкрепят и очаквам… в трудните времена да сме заедно и очаквам феновете да му осигурят наистина голямо посрещане с овации утре", коментира треньорът.

Франк призна, че иска да се фокусира върху срещата утре, след като победителят в Лига Европа завърши на 17-о място през миналия сезон във Висшата лига.

Ив Бисума, който бе изваден от състава в сряда заради няколко закъснения, ще бъде в групата за двубоя с Бърнли. "Справяме се с тези ситуации вътрешно. Това е оправено, гледаме напред", каза той за проблема.

Мениджърът добави, че няма нови контузени в Тотнъм, като защитникът Дестъни Удоджи, който пропусна финала за Суперкупата заради травма на коляното, няма да бъде също в строя.

"Дестъни напредва, но е прекалено рано, за да го върнем в състава", завърши Томас Франк.