Кикбоксьорът Борислав Радулов се окичи с бронз на Световните спортни игри в Китай

Димитър Вельов
Българският кикбоксьор Борислав Радулов спечели бронз в категория до 63 килограма в стила пойнт файтинг на Световните спортни игри в Чънду, Китай снимка: БФКМТ
Чънду, Китай,  
14.08.2025 10:12
 (БТА)

Българският кикбоксьор Борислав Радулов се окичи с бронз на Световните спортни игри в Чънду (Китай).

Световният шампион от Анталия 2019  Радулов победи категорично Роланд Вичиан (Германия) с 19:9 точки в мача за третото място при 63-килограмовите в стила пойнт файтинг. 26-годишният българин поведе с 8:3 точки след първата третина и до края контролираше двубоя.

Другите двама национали, които участват в надпреварата - Александра Георгиева и Димитър Стоянов, вчера си осигуриха най-малко сребърни отличия, след като се класираха за финалите в своите дисциплини.

Те ще се опитат да спечелят злато по-късно днес, като Георгиева ще излезе на татамито в категория до 60 килограма на пойнт файтинг срещу британката Евелин Нейенс, а Стоянов ще търси титлата при 75-килограмовите в стила К1 срещу израелеца Осаид Джодах.

Тримата кикбоксьори донесоха и първите медали за България на Световните игри, в които са включени 34 спорта, които не попадат в програмата на лятната Олимпиада.

/ДВ/

