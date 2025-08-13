Даниел Боримиров: "Спокойни не сме, но мисля, че сме добре подготвени", Сангаре не замина с Левски за Баку

Нападателят Мустафа Сангаре не замина с Левски за Баку за реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Сабах. "Сините" имат аванс от 1:0 от първия мач в София, а утре от 19:00 часа ще се изправят отново срещу азербайджанския съперник в опит да достигнат до плейофите за влизане в груповата фаза на надпреварата.

Малиецът е с мускулна травма в задната част на бедрото, заради което пропусна победата над Спартак (Варна) с 2:1 в неделя за първенство. Той няма да бъде на разположение на старши треньора Хулио Веласкес за важния двубой.

"Сангаре е футболист, който физически е много добре и щеше да ангажира поне по двама от съперника. Но пък мисля, че Хулио добре е анализирал отбора на Саблах и ще вземе най-правилното решение", заяви на летище "Васил Левски" преди заминаването на отбора изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров.



Той вярва, че Левски може да елиминира Сабах.

"Спокойни не сме, но мисля, че сме добре подготвени и се надявам да изиграем тактически много правилно мача утре и да излезем крайни победители. Мач с мач не си прилича, така че за нас най-важното е това, което постави треньорът като задачи на нашите футболисти да се изпълни максимално. Мисля, че ще успеем", каза Боримиров.

"Не само за Левски е хубаво да продължи, но за българския футбол е хубаво колкото се може повече отбори да се продължават. Надявам се да започнем да го правим. Виждате на какво ниво сме. Трябва да се събудим и да започнем да изкачваме стъпалата", допълни той.

Основният полузащитник Георги Костадинов, който беше заменен принудително по време на мача със Спартак Варна заради проблем с бедрото, пътува с отбора за Баку.

По въпроса за селекцията, както за входящи, така и за изходящи трансфери Боримиров коментира, че "когато има нещо окончателно и двете страни са стигнали до споразумение, ние ще информираме".

В последните дни се появиха информации за предстоящо привличане на "Герена" на централния защитник и национал на Република Северна Македония - Никола Серафимов, както и на алжирския халф Акрам Бурас.