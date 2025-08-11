Подробно търсене

Балотели призна, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Боян Денчев
снимка: АР, Massimo Paolone
Рим,  
11.08.2025 16:00
 (БТА)

Бившият нападател на Интер, Милан и Манчестър Сити Марио Балотели призна, че все още мечтае да играе за Реал Мадрид. 34-годишният италианец в интервю за La Gazzetta dello Sport, на въпрос дали е останало нещо от мечтите му, което не е осъществено, отговори: „Да играя за Реал Мадрид“.

Последният клуб на Балотели беше Дженоа, договорът му с него изтече на 1 юли 2025 година. През сезон 2024/25 нападателят игра в 6 мача и не отбеляза.

Футболистът игра още за турския Адана Демирспор, Сион, Монца, Бреша, Лумедзане, Олимпик Марсилия, Ница и Ливърпул.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната стойност на играча на 500 хиляди евро.

/БД/

